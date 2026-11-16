È arrivato il via libera all’istituzione della “Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro” da parte del Consiglio Ue. Cadrà l’8 agosto, data della tragedia di Marcinelle, in Belgio, in cui morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. La proposta dell’Italia, appoggiata da Belgio e Ungheria, ha avuto il sostegno di Germania, Malta, Romania e Spagna, era già stata approvata dai rappresentanti permanenti dei 27 al Coreper del 4 novembre. Da questo momento diventa una ricorrenza ufficiale.

Non si è fatto attendere il commento favorevole della Premier Giorgia Meloni. “Con l’adozione formale da parte del Consiglio dell’Unione Europea, l’8 agosto diventa oggi la ‘Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela e la dignità dei lavoratori’. È la data della tragedia di Marcinelle, dove nel 1956 morirono 262 minatori di diverse nazionalità, 136 dei quali italiani. Da venticinque anni, grazie all’indimenticato Ministro Tremaglia, l’Italia ricorda in quel giorno il sacrificio del lavoro italiano nel mondo”, ha esordito la leader di FdI. E poi ha aggiunto: “Da oggi questa memoria appartiene a tutti gli europei, grazie ad una iniziativa italiana, che il Parlamento europeo ha promosso a larga maggioranza e che il Governo ha sostenuto con convinzione. Una Giornata per riaffermare, con forza, che il lavoro deve sempre essere sinonimo di dignità, diritti e sicurezza e che in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone, le schiavizza e alimenta i traffici illegali di esseri umani per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori”.

Entusiasta anche Marina Calderone: “L’Europa sceglie la memoria di Marcinelle per ricordare le vittime degli incidenti sul lavoro. Siamo orgogliosi che la proposta italiana di istituire una Giornata europea abbia trovato il sostegno delle istituzioni Ue e degli Stati membri”, il commento del ministro del Lavoro e del welfare. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sorride all’approvazione da parte del Consiglio Ue: “La tragedia di Marcinelle, con i suoi 262 morti, 136 dei quali italiani, non è soltanto una delle pagine più dolorose della storia della nostra emigrazione, ma rappresenta una ferita che ha attraversato generazioni e confini. Dietro quei numeri ci sono storie di uomini, di famiglie e di sacrifici, di persone partite dal nostro Paese alla ricerca di un futuro e che non hanno più fatto ritorno a casa”. E poi ha aggiunto: “L’intitolazione europea di questa giornata riconosce il valore di una memoria che l’Italia ha saputo preservare nel tempo, anche grazie all’opera di Mirko Tremaglia, al quale va il merito di aver promosso e mantenuto viva la ricorrenza dell’8 agosto. È importante che il ricordo di quei connazionali trovi oggi una dimensione europea, perché la storia dell’emigrazione italiana è parte integrante della storia del continente”.