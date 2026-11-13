“Un dato mai così alto”: Giorgia Meloni batte la sinistra. Cosa dice l’indagine Istat

Gli italiani sono più soddisfatti della propria vita. È questo il dato che arriva dall’Istat. Un vittoria (l’ennesima) per il Governo Meloni, una spallata (anche in questo caso, l’ennesima) alla sinistra italiana. Nel 2025 il 47,6% della popolazione assegna un voto di almeno otto su dieci alla propria esistenza. Nel 2024, invece, il dato si attestava al 46,3%. Si tratta del livello più alto dall’introduzione dell’indicatore nel 2010.

Un risultato raggiunto durante il Governo Giorgia Meloni che fotografa il Paese: c’è molta più fiducia rispetto al passato, sia per il miglioramento della percezione economica delle famiglie che per una maggiore fiducia nelle forze dell’ordine. Ma analizziamo passo passo il traguardo raggiunto. Nel 2015, con Matteo Renzi al governo, appena il 35,1% degli italiani esprimeva un livello elevato di soddisfazione. Con l’avvento di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, la percentuale era salita al 41,4%, raggiungendo il 44,4%, nel 2020, con il Conte II. La crescita è poi proseguita con Mario Draghi: 46% nel 2021, 46,2% nel 2022, anno di insediamento di Giorgia Meloni.

Da lì in avanti, l’indicatore è stato sempre positivo. Nel 2023 era 46,6%, nel 2024 46,3% e nel 2025, come detto, 47,6%. Giorgia Meloni, quindi, batte Matteo Renzi (e la sinistra) di 12,5 punti percentuali. Oltre alla qualità della vita, l’indice Istat ha analizzato anche la percezione economica degli italiani. La soddisfazione ha raggiunto il 59,3%, contro il 57% del 2022 e il 47,5% del 2015. Anche in questo caso, quasi 12 punti percentuali nell’arco di un decennio. Scende al 26,3&, invece, la percentuale sul peggioramento delle condizioni economiche. Indica che la percezione della situazione personale è migliorata. Restano solidi i rapporti familiari, apprezzati dall’88,2% degli intervistati. A seguire amicizie (80,4%), salute (79,2%) e cresce la soddisfazione per il tempo libero, al 67,3%.

Il benessere non è distribuito in maniera uniforme tra gli intervistati. Il 50% degli occupati esprime una soddisfazione elevata, mentre chi non lavora la quota è al 37,9%. Gli studenti raggiungono il 53,1%, i laureati il 52,3%. Il Nord registra una soddisfazione del 50,1%, il Centro (47,4%) e il Sud (44,2%). Il Trentino Alto-Adige guida la graduatoria con 60,9%, la Campania chiude con al 36%. Infine, il contrasto più importante riguarda le forze dell’ordine e nel sistema giudiziario. I Vigili del Fuoco raccolgono l’88,6%, il Presidente della Repubblica il 68,8%. Giudizi che premiano Giorgia Meloni.