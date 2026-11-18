“Violazione della legge Scelba”. Secondo un’indiscrezione di Repubblica.it, la Procura di Roma avrebbe aperto una indagine su Roberto Vannacci e il suo partito, Futuro nazionale: il sospetto è che il movimento riproponga l’ideologia fascista.

Dagli attacchi politici della sinistra all’affondo delle toghe, dunque. “I magistrati hanno aperto un fascicolo per verificare le accuse contenute nell’esposto del Sindacato dei Militari - si legge sul sito di Repubblica -, che chiama in causa la legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista e prospetta anche la possibile natura sovversiva o eversiva dell’organizzazione”.

Al momento il fascicolo è iscritto a modello 45, perché gli atti non costituiscono al momento notizia di reato. “Ma c’è un dettaglio tutt’altro che secondario - sottolinea Repubblica.it -, gli atti sono stati affidati a una pm dell’antiterrorismo”.

Alla base dal fascicolo c’è il materiale depositato il 28 agosto scorso dall’associazione guidata da Luca Marco Comellini, che chiede di verificare se Futuro Nazionale riproduca “il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta” del fascismo. Nell’esposto del Sindacato dei militari si suggeriscono anche altre ipotesi di reato, dalla propaganda e istigazione all’odio fino all’istigazione a delinquere e alla disobbedienza alle leggi. L’associazione mette sotto accusa anche il programma di Futuro nazionale, dalla famiglia naturale alla identità cristiana e la tutela della vita, tutti motivi di preoccupazione democratica secondo il Sindacato dei Militari. di comprimere il pluralismo democratico. Sotto la lente d’ingrandimento dei magistrati anche il ricorso all’Intelligenzaa aritificiale nelle campagne social e il tema della remigrazione. In altre parole, un affondo a 360% su Vannacci.