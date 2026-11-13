“Vuole riscrivere la manovra, non sa scrivere il programma della coalizione”: FdI demolisce (ancora) la Schlein

“Elly Schlein boccia la manovra del Governo Meloni”. Inizia così il post, pubblicato su Instagram, con cui Fratelli d’Italia ha risposto all’ultima farneticazione di Elly Schlein. La segretaria del Pd ha attaccato il Governo. “Ho appena visto un video in cui la presidente Giorgia Meloni, chiusa come al solito nel suo palazzo, si lamenta che le opposizioni dicano che la sua manovra aiuta i più ricchi”, ha esordito così la Schlein. A margine della sua visita stasera agli stand di Eima International a BolognaFiere, ha aggiunto: “Quello che non dice è che la sua manovra regala 500 euro anche a chi ne guadagna 200mila”.

“Allora non si preoccupi tanto delle opposizioni la presidente Meloni. Noi al massimo stiamo discutendo di come far pagare i super ricchi, i milionari, ma non faremo come loro: non alzeremo le tasse al ceto medio e a chi fa più fatica. Noi vogliamo far valere la Costituzione, che parla di progressività e dice che è giusto che chi ha di più contribuisca in misura maggiore al benessere di tutti”, ha aggiunto la Schlein, che ha citato anche gli 8 mila euro che, secondo lei, andrebbero alle partite Iva con 100mila euro di reddito annuo, mentre a chi ne guadagna 20mila non arriverebbe nulla.

Non si è fatta attendere la risposta di Fratelli d’Italia. “Elly Schlein boccia la manovra del Governo Meloni. Peccato che, prima di criticarla, dovrebbe almeno conoscerne i contenuti: misure a sostegno delle famiglie e delle imprese, riduzione delle tasse per il ceto medio e abolizione definitiva del bollo auto”, recita il post pubblicato su Instagram. E poi arriva la frecciata: “Ma non ci stupisce. La segretaria del PD chiede al Governo di riscrivere una manovra, lei che non è riuscita nemmeno a scrivere il programma elettorale della propria coalizione”.

Impietosi anche i commenti sui social. “La Schlein è un riferimento. Se ha avuto un misero successo in politica lei, tutti possono averlo, persino chi non sa l’italiano”, scrive un utente. Altri invece: “E la vorresti riscrivere tu?” o anche “Perché, sa scrivere?”, si interrogano preoccupati altri utenti su Instagram.