“Gli italiani non hanno i soldi per cambiarsi le mutande”. Così Nicola Zingaretti in un dibattito a RaiNews24. Un delirio, quello del rappresentante dem, che non trova riscontri nei fatti. Soltanto pochi giorni fa, l’indagine Istat ha mostrato dati più che incoraggianti sulla soddisfazione della qualità della vita.

Non è mancata la stoccata di Nicola Procaccini, che ha risposto in maniera dura al commento di Zingaretti. “Stanno chiudendo i negozi perché la gente non ha più i soldi, perché non arriva a fine mese, perché non riesce ad andare a mangiare una pizza la sera. Non hanno i soldi per cambiarsi le mutande. Perché non dobbiamo ammettere che c’è un problema drammatico legato alle disuguaglianze?”, è questo l’appello, integrale e sconcertante, dell’ex governatore del Lazio oggi europarlamentare del Pd.

Immediata la risposta di Procaccini. Il co-presidente del Gruppo Ecr al Parlamento europeo ha attaccato l’eurodeputato democratico: “Questa roba è vergognosa. Questa roba che gli italiani ‘non possono manco cambiare le mutande’, ma veramente volete fare la compagna elettorale così? Dicendo agli italiani che sono dei morti di fame che non si possono neanche cambiare le mutande? Veramente volete fare la campagna elettorale così? Ma un minimo di dignità!”, così il duro commento.

E poi la stoccata: “Ma quantunque fosse vero, non mi permetterei mai di dire una roba del genere. È vergognoso quello che state dicendo. Ma come fate a dire che non ci possiamo cambiare le mutande?”. Nicola Procaccini ha poi attaccato di nuovo Nicola Zingaretti, sulle altre farneticazioni sull’aumento dei poveri e sui consumi: “Ma quando sono aumentati i poveri? I consumi sono anche aumentati? Non ne azzecca una! Dire che non siamo tutti ricchi non significa dire che non possiamo cambiarci le mutande. Ma vergognati!”. E poi il monito all’europarlamentare: “Che pessimo modo che avete di fare campagna elettorale”.