Grande Fratello Vip, "chi è davvero Andrea Casalino". Cosa spunta nel curriculum, una clamorosa bugia?

La nuova edizione del Grande Fratello Vip partirà ufficialmente lunedì 13 settembre, ma già non mancano le polemiche. Stavolta Tommaso Eletti, il ragazzino fresco di partecipazione a Temptation Island, non c’entra nulla. Le attenzioni si sono infatti spuntate su Andrea Casalino: sorvolando sul cosa abbia fatto per essere considerato “Vip”, sulla sua scheda di presentazione del Gf Vip è segnalato che nel 2010 ha vinto il titolo di Mister Italia.

Pare però che non sia vero: a smascherare il nuovo concorrente del reality di Canale 5 è stato Miky Falcicchio. “Appropriarsi di un titolo mai ricevuto - ha dichiarato in un’intervista rilasciata al blog IGossip.it - è quasi simpatico, se non generasse confusione”. In pratica Casalino avrebbe inventato un titolo che non ha vinto: “Leggere Andrea Casalino ‘Mister Italia 2010’ è davvero assurdo, forse non ci crede nemmeno lui. Sono io ad aver vinto quel titolo e lui in quella edizione arrivò tra i primi sei classificati”.

La questione emergerà subito al Gf Vip? Dipenderà da Alfonso Signorini. “Sarebbe stato importante accertarsi della veridicità della notizia stessa - ha chiosato Falcicchio - la mia domanda è: perché?”. Chissà cosa avrà da dire Casalino a riguardo: che si sia attribuito un titolo che non ha vinto per giustificare un minimo la sua partecipazione al Gf Vip?

