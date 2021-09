Giulia Provvedi delle Donatellas, la foto senza reggiseno e con slip inesistenti in spiaggia: fermi tutti

13 settembre 2021 a

Famose come cantanti pop dopo X Factor, quindi come concorrenti del Grande Fratello Vip. Ora le Donatellas fanno parlare di loro soprattutto per le foto esplosive sulla loro pagina ufficiale di Instagram. Mentre Silvia Provvedi è diventata mamma, Giulia Provvedi può ancora vivere la fama social senza troppi pensieri, regalandosi anche qualche scatto "sopra le righe".

Così qualche giorno fa ecco apparire una foto in mutande e senza reggiseno, brandito al vento. "Quel pomeriggio in cui la tua amica ti lancia tra le fresche frasche per immortalare attimi di ordinaria libertà", recita la didascalia a metà strada tra il bucolico, il poetico e l'ironia maliziosa, a corredo di un artistico bianco e nero. Quindi il post scriptum, ancora più pepato. "Ah si sono in mutande perché ho perso tutti i costumi che avevo portato a Roma". Per la precisione: i fan (e i followers) avranno di certo preso nota dell'appunto.

Autrice del prezioso "book" fotografico è l'amica Micol Ronchi, in un trionfo di magliette che volano via, linguacce e curve scatenate (no, non quelle della vicina spiaggia). D'altronde, chi è solito frequentare questi lidi Instagram, non sarà rimasto più di tanto sconvolto.

Giulia Provvedi, la "sorella bionda" del duo, ha trascorso un'estate decisamente"libera", come rivendica con orgoglio lei. In tutti i sensi: sentimentalmente e anche fotograficamente, con tante foto in bikini risicatissimi (o direttamente senza) che hanno mandato in visibili anche i più integerrimi ascoltatori. Viva il pop.

