Sonia Bruganelli, "chi vuole...?": proposta indecente, shorts inguinali e gambe accavallate. Foto pazzesca e scorci proibiti

05 agosto 2021 a

a

a

Ora Sonia Bruganelli lancia l’ultima sfida. E sui social dice: "Chi vuole vestirmi?". La moglie di Paolo Bonolis, che sarà opinionista al prossimo GfVip, a quanto pare è pronta a stupire Alfonso Signorini.

"Voi cosa fareste?". Sonia Bruganelli, la foto della figlia malata con cui zittisce le bestie che la insultano | Guarda

Sto cercando stilisti emergenti per portarli con me al Gf vip. Avete voglia di provare a vestirmi? Mandate il vostro tag e un book fotografico delle vostre creazioni... Potreste essere uno dei quattro nuovi brand 2021 che indosserò in questa assurda ed affascinante nuova avventura", scrive la moglie di Bonolis. Il tutto a corredo di una foto da urlo: eccola seduta su una poltrona, scarpe col tacco di colore divrso, un vestito bianco cortissimo e un pericolosissimo gioco di gambe. Una meraviglia. E insomma, Sonia Bruganelli è pronta a stupire Signorini. Lo avvisa con un tag sui social. Insomma, non mancheranno emozioni e novità in questa edizione che inizierà a settembre.

Ai piedi di Sonia Bruganelli: mentre lei lavora... La foto che scatena il linciaggio: "Snob", "Ti devi vergognare" | Guarda

Solo pochi giorni fa aveva pubblicato uno scatto mentre firmava il contratto per il Gf vip. "Ho imparato ad ottimizzare il tempo", aveva scritto la Bruganelli che è anche una nota produttrice televisiva. Durante la firma del contratto provvede alla pedicure: tutto questo manda in fibrillazione i followers. Per l’ennesima volta. Ma Bruganelli, donna di grande acume e sensibilità, va avanti senza farsi troppi problemi. Anzi, risponde a tono (sempre con garbo e moderazione) a chi la attacca. E’ anche questa la dura legge dei social. Per la Bruganelli una nuova avventura. Entusiasmante. Nuova. In Rete, a quanto pare, cresce l’attesa per il ritorno del Gf vip di Signorini. Un cast eccezionale che potrebbe ripetere il miracolo dello scorso anno: ascolti altissimi sempre sopra il 20%, che hanno fattp tremare la concorrenza.

"Paolo ci prova, mi parte l'embolo". Sonia Bruganelli, la privatissima confessione su lei e Bonolis

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.