Giulia Provvedi corre in spiaggia con la bottiglia, finisce in disgrazia: cade e si sfregia la faccia, com'è ridotta adesso

17 luglio 2021 a

a

a

Incidente in spiaggia per Giulia Provvedi, la sorella dell’ex gieffina Silvia Provvedi. La cantante del duo Le Donatella mentre correva sul bagnasciuga è caduta sulla battigia, sbattendo i denti contro la bottiglia di birra che teneva in mano. Come conseguenza della caduta a Giulia si è rotto uno dei denti incisivi. Il tutto è stato peraltro ripreso in un video che è stato pubblicato sull’account ufficiale Instagram delle due gemelle. Una brutta avventura che comunque le sorelle hanno voluto condividere con i loro follower.

Questa Demi Moore? Guardatela oggi, 30 anni dopo, in bikini: il confronto clamoroso (anche con le figlie) | Foto

La sorella di Silvia Provvedi, ex fidanzata di Fabrizio Corona, è sempre molto ironica nei suoi video e post. Anche in questa occasione, nonostante l'incidente le sia costato un dente, la cantante ha voluto mostrare il lato comico della situazione. Un modo per sdrammatizzare e rassicurare tutti i fan.

A confermare la sua vena scanzonata sono anche le parole con cui ha scelto di commentare il breve filmato: “La mia situazione sentimentale nel 2021 in un video“. Giulia Provvedi in passato è stata infatti fidanzata con il giocatore di calcio Pierluigi Gollini.

Ida Platano dà spettacolo in spiaggia. La Dama della De Filippi? A 40 anni, bikini estremo | Guarda

Ora però è single ed è molto impegnata ad aiutare la sorella Silvia nel crescere la piccola Nicole. La bambina è spesso protagonista dei post e dei video de Le Donatella.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.