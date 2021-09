Scherzi a parte, Andrea Roncato e l'orrore sessuale su Giulia Salemi: "Per la fi***a". E Pretelli sbrocca

13 settembre 2021 a

Bufera sulle parole di Andrea Roncato, vittima di Scherzi a Parte, con Pierpaolo Pretelli che interviene nel dibattito social per difendere la fidanzata Giulia Salemi. L'attore era stato invitato a Venezia per un finto premio e si è scagliato contro i personaggi dei reality come il Grande Fratello. Offese che sono poi rimbalzate su Twitter.

Andrea Roncato è stato ospite della prima puntata di Scherzi a Parte, condotto da Enrico Papi. Nel corso dello scherzo su un presunto premio non ricevuto che sarebbe andato invece all'ex gieffino Patrick Ray Pugliese Andrea Roncato ha rivendicato la sua carriera e inveito contro il Grande Fratello dichiarando: "Al Grande Fratello ci vanno quelli che mostrano la fi*** a Venezia".

Parole che hanno ricordato il red carpet di molti anni fa di Giulia Salemi e Dayane Mello. Contro l’attore si è scagliato Pierpaolo Pretelli, che ha twittato: "Andrea Roncato, ti conoscono tutti per cinema e Tv di cui hai fatto parte. Ma stasera non hai dimostrato di essere un gentleman… pessimo!". Insomma un botta e risposta alimentato via social che ha scatenato i commenti dei tanti folloower che hanno seguito l'intera vicenda.

