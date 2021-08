Giulia Salemi, disastro da bollino rosso: si butta in piscina con la camicia? Quando esce... si vede tutto | Video

10 agosto 2021 a

Oh mamma, che imbarazzo. Si parla di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che anche durante le vacanze non perdono tempo e continuano ad "esercitare" il loro lavoro da influncer. La coppia, nata al Grande Fratello Vip, era così impegnata sul set per la realizzazione di un video. E la Salemi, sui suoi profili social, ha scelto di mostrare il dietro le quinte del lavoro, tra gaffe e pose non sempre perfette.

E forse, anche se è difficile credervi, non si è accorta che il video che ha postato conteneva anche una gaffe ad altissimo tasso erotico. Già, perché nel corso del set la Salemi doveva buttarsi in una piscina con indosso una camicia, che dopo il bagno, però, era zuppa, fradicia. E insomma, permetteva di vedere fin troppo. Anzi, diciamo quasi tutto.

Simpatico l'intento della Salemi, però, che con il video ha voluto mostrare anche gli aspetti meno divertenti del suo lavoro, la ripetitività del set, immagini che solitamente un'influencer non mostra, intento a preservare l'idea di esclusività, magia e spensieratezza del loro lavoro.

Per inciso, il video incriminato è apparso in una Instagram story della Salemi: ecco i due fidanzatini alle prese con il fotografo, poi il tuffo alla ricerca della foto perfetta. E quando riemergono, la gaffe da bollino rosso...

