Giulia Salemi collassata in auto: "Credo di avere un problema serio". Confessione inquietante e panico

Ha un problema con il sonno Giulia Salemi, che si sta godendo dei giorni di vacanza con il nuovo fidanzato Pierpaolo Pretelli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto preoccupare i suoi fan con una confessione un poco inquietante: "Ragazzi credo di avere un problema di narcolessia serio, perché in macchina mi addormento, collasso… idem in traghetto", ha annunciato la Salemi che per questo "particolare" viene spesso presa in giro dalla sua dolce metà. Pretelli infatti non ha perso l’occasione per pubblicare continuamente tra le sue Instagram stories scatti di Giulia mentre dorme durante gli spostamenti in barca o in auto.

I due ex gieffini sono stati a Ibiza dove Giulia Salemi ha voluto festeggiare il compleanno del suo fidanzato che non aveva mai avuto occasione di visitare l’isola. Ma, come lei stessa ha raccontato, "abbiamo rischiato di non partire”, perché non sapeva che per spostarsi all’estero è obbligatorio compilare un modulo, e che questo rientra nelle misure anti-Covid.

Dopo aver trascorso alcuni giorni a Ibiza, la vacanza di Giulia e Pierpaolo è proseguita in Sardegna. La Salemi ha detto di essere stata particolarmente felice del fatto che il suo fidanzato si sia subito integrato nel suo gruppo di amici.

