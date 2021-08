Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la foto insieme che fa impazzire i fan: "Occhio al dettaglio". Prova decisiva?

25 agosto 2021 a

Dopo la foto mano nella mano, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci spiazzano ancora fan e followers. Il manager e imprenditore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto molto dolce in compagnia della ex moglie e del loro figlio Nathan Falco, abbracciati e appoggiati al parapetto dello yacht. "Family holiday", scrive Mister Billionaire mandando in visibilio chi, in Rete, da anni tifa per una ricomposizione per la coppia più chiacchierata e paparazzata del gossip italiano.

Le tensioni tra moglie e marito negli anni passati non sono mancate, in particolare riguardo alla partecipazione della 40enne splendida showgirl calabrese all'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ma dalla casa di Cinecittà, anche a fronte del gossip impazzito su una presunta simpatia per il coinquilino Pierpaolo Pretelli, la Gregoraci ha mostrato una sobrietà e una riservatezza spiazzanti. Per il bene di Nathan, certo, ma c'è chi giura che l'affetto rimasto per l'ex marito possa essersi trasformato, in questi anni di lontananza, in un nuovo amore.

Elisabetta e Briatore sono lontani dal 2017, anno della loro separazione. Sono passati 4 anni, Nathan è cresciuto ed è ormai un adolescente. E papà e mamma nella foto sono sorridenti, sereni, decisamente rilassati. Un motivo in più per sognare, dato che come rivelato dalla Gregoraci al GfVip, Flavio le avrebbe chiesto ufficialmente di riprovarci durante i durissimi mesi del primo lockdown. All'epoca pare avesse rifiutato, ma secondo i beninformati ogni momento ora potrebbe essere quello buono.

