Gf Vip, "Amedeo Goria nel letto la notte...": accusa pesantissima. Ira del web: "Squalifica subito"

Non mancano le polemiche al Grande Fratello Vip, il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Questa volta è Amedeo Goria nell'occhio del ciclone, tanto che alcuni telespettatori chiedono la sua squalifica. Il motivo? Su Twitter viene diffuso un frame della diretta nel quale Ainett Stephens - che divide il letto con il giornalista - parla in giardino con Francesca Cipriani.

"Ma la notte allunga le mani?", ha chiesto a quel punto la Cipriani non ricevendo una risposta in cambio. Ma l'espressione della Stephens farebbe intuire una risposta affermativa. Poi prima che il giornalista le raggiunga, la showgirl si alza e se ne va. "Squalifica immediata, Ainett è una donna e va rispettata", ha tuonato un utente. E ancora: "C'è anche una frame in cui le toccherebbe il lato b, fuori subito".

Eppure non è mancato chi ha preso le difese del giornalista: "Bisogna vedere se è successo davvero qualcosa, è la parola di lei contro quella di lui. In più lei avrebbe potuto alzarsi e andarsene". Una polemica arrivata dopo quella che ha travolto Katia Ricciarelli, nel mirino dei fan per un'ipotetica bestemmia pronunciata durante un dialogo con gli inquilini della casa del Gf Vip.

