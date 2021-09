Guendalina Tavassi, non solo "occhio nero": il terrificante verdetto del referto medico

16 settembre 2021 a

Peggiora il quadro clinico di Guendalina Tavassi. L'ex concorrente del Grande Fratello ha fatto scalpore negli ultimi giorni per aver pubblicato (e poi rimosso) tra le proprie "Storie" su Instagram una sua foto in primo piano, con il volto tumefatto e l'occhio gonfio circondato da un livido. Mistero su chi l'abbia ridotta così, anche se il commento della figlia, "Che schifo, vergognatevi", lascia temere il peggio. Per ora la showgirl e star di Instagram mantiene il più stretto riserbo sui responsabili, lasciando presagire sviluppi legali importanti, ma ai followers "regala" il referto dell'ospedale con "il mio naso rotto". Si legge: "Frattura composta delle ossa nasali e contusioni multiple in esito di aggressione".

"Non posso raccontare quello che è successo perché è tutto in mano agli avvocati - ha spiegato nelle scorse ore la Tavassi -. Quindi, vi prego, non mi chiedete cosa è successo e chi è stato, perché non posso rispondere". Dopo il dolore, fisico e psicologico, l'ex gieffina si dice pronta a ripartire: "Da domani Guendalina si ritrucca, si metterà un filtro non solo su Instagram, ma anche nella vita. Come ho sempre fatto, perché ho sempre cercato di mascherare, di sorridere e di reagire, quindi delle volte non vengo capita, si può pensare che non sia vero. No, non è così. Ognuno ha un suo modo di reagire. Io reagisco così perché nella mia vita ne ho vissute così tante che non ho più le lacrime. Non sta male solo chi si mette a letto giorni interi, perché io posso stare peggio di tutti e mascherare in questo modo. Perché ho dei figli e questo è il mio lavoro".

Quindi un messaggio fortissimo ai suoi fan: "Non permettete a nessuno di rovinare la vostra vita. E poi dico a persone che stanno cercando popolarità, che dovrebbero dire la verità se la sanno. Che la dicano visto che io non posso parlare". Il mistero si infittisce sempre di più.

