Gf Vip, fucilata-Volpe su Sonia Bruganelli: "Non ha filtri. Quando scendiamo in campo...". Fuori tutto

In questa prima settimana di Gf Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si è parlato soprattutto di Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe, le nuove opinioniste, e della loro presunta rivalità. L'impressione durante la diretta della prima puntata infatti era che tra le due ci fosse freddezza, altri un gelo siderale.

Eppure, non sarebbe così. A parlare del loro rapporto è proprio la Volpe, interpellata a tal proposito su Casa Chi, il format online condotto da Signorini. Quando ad Adriana è stato chiesto delle presunte scintille dietro le quinte, quando le hanno insomma chiesto che tipo di relazione abbia con la Bruganelli, ha risposto: "A me la cosa che conta di più è avere un rapporto bellissimo fuori dagli studi. Nel senso che ci siamo supportate prima di entrare in diretta, ci siamo date consigli e abbiamo brindato insieme. A me basta quello".

Eppure, Adriana Volpe a stretto giro di posta aggiunge: "Poi è ovvio che quando scendiamo in campo abbiamo due personalità diverse e sicuramente reazioni diverse a quello che vedremo. E commenteremo in maniera diversa. Ma ben venga, altrimenti una diventa la copia dell’altra". Il sospetto, insomma, è che un poco di tensione, effettivamente, ci sia. E ancora, parlando del loro rapporto e delle loro divergenze, la Volpe ha aggiunto: "Io auspico che si possa anche accentuare tutto questo, io sono sicurissima che avremo su tante cose prospettive diverse". Infine, parlando ovviamente della Bruganelli, ha chiosato: "Lei è battagliera, non ha filtri, questa cosa è bellissima". Parole benevole, ma quel "non ha filtri" non è necessariamente un complimento...

