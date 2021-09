Uomini e donne, proposta indecente di Isabella Ricci a 62 anni: "Voglio un uomo, pagatelo", scandalo a Canale 5

18 settembre 2021 a

a

a

L'hanno già definita l'anti Gemma Galgani. Di sicuro, ha segnato un cambio di passo a Uomini e donne. A 62 anni, la dama Isabella Ricci ha conquistato tutti, Maria De Filippi, studio e telespettatori del dating show di Canale 5, grazie alla sua eleganza, l'aplomb e una sensualità molto austera, quasi da nobile. Decisamente "altra" rispetto alla carnalità di Gemma Galgani e Tina Cipollari, le donne-simbolo del programma tra seni rifatti, ritocchini, risse e insulti.

"Sto impazzendo". Angela Caloisi ancora ricoverata dopo il vaccino: com'è ridotta





Il clima, al Trono Over, è sempre stato piuttosto pecoreccio. Giuseppe Candela, a Dagospia, ricorda una battutaccia della Cipollari a un povero cavaliere: "Ma tu a 72 anni ti faresti allungare il pene?". Roba lontanissima dallo stile molto british della Ricci, capello argentato e fluente, fisico statuario e linea perfetta da ex modella, quale effettivamente è stata. "A Uomini e Donne ci sono finita per caso - spiega la bella imprenditrice -, per colpa dei miei dipendenti. Per il mio compleanno ho detto che mi ero stufata di uscire con loro, sono stata chiara: 'Voglio uscire con uomo, trovatelo, pagatelo, fate quello che vi pare, un amico' (ride, ndr). Mi hanno iscritta ai casting di Uomini e Donne, ci ho un messo un po' di tempo ma ho deciso di partecipare".

Uomini e donne, Luigi Mastroianni ha un nuovo amore: "Si chiama Anna". Chi è? Grossa sorpresa

Laureata alla Sapienza di Roma, con un master da bibliotecaria archivista ed ex giocatrice di basket in Serie A, a Dagospia rivela: "Penso di non c'entrare nulla" con il contesto di Uomini e donne, "mi interessa perché sono curiosa". "Sono stato sposata due volte. Ho diverse relazioni, negli ultimi anni mi sono dedicata molto al lavoro e non ho avuto storie rilevanti. Il mondo è molto cambiato, gli uomini sono cambiati. Quello che cerco io sembra molto semplice ma forse è complesso. Cerco una persona simile a me". E la chirurgia estetica? "Personalmente non mi farei mettere le mani addosso da nessuno per cose che sono puramente estetiche". E tanti saluti al davanzale di Gemma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.