Gf Vip, Amedeo Goria nudo nel letto con Ainett? Lei non ci sta: "Diamoci una calmata", crollo nervoso in casa

19 settembre 2021 a

a

a

Amedeo Goria finisce nella bufera al Gf Vip per via dell'atteggiamento che ha nei confronti di Ainett Stephens, la modella venezuelana nota per il ruolo della Gatta Nera al Mercante in Fiera, programma di Italia 1. L'ex giornalista sportivo è stato sommerso dalle critiche: a creare sdegno è stata la scena in cui i due dormono insieme e Goria sotto il piumone ricopre la coinquilina di attenzioni, coccole e grattini. Senza il consenso della modella. L'indignazione dei telespettatori ha poi raggiunto i massimi livelli quando lui si è tolto le mutande nel letto, proprio davanti ad Ainett.

Amedeo Goria oltre ogni limite: via le mutande. Tutto nudo, il raptus su Ainett: la squalifica è certa, video-choc

La Stephens, però, sembra aver perso la pazienza. Per questo ha fatto un discorso al coinquilino nel bunker di Cinecittà. Così da tenere a bada il passionale Amedeo che, tra l’altro, sarebbe pure fidanzato da qualche mese con la 36enne Vera Miales. "Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così e va bene…io ci sto al gioco e va bene…L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme…meglio evitare - gli ha detto la modella -. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Quindi diamoci un calmata”.

"Sagra della zin*** sul divano". Ainett, Cipriani e Nazzaro vestite così, disastro in regia: ecco come le inquadrano | Guarda

Goria non ha mollato e subito ha risposto: "Ti ho accarezzato la schiena…neanche la schiena?". Ma il discorso si sarebbe chiuso lì. A difendere Amedeo sui social è stata la figlia Guenda, che ha partecipato alla scorsa edizione del Gf Vip insieme alla mamma Maria Teresa Ruta. La 33enne ha rimarcato su Instagram che non c’è scandalo nel vedere nel programma di Alfonso Signorini un uomo che si toglie le mutande.

"Gatta morta. Poi facciamo i conti". Amedeo Goria, ormone fuori controllo? La brutale minaccia della fidanzata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.