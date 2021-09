Gf Vip, la sparata sospetta di Aldo Grasso: "Così l'ideologo Alfonso Signorini ha danneggiato Silvio Berlusconi"

22 settembre 2021 a

Aldo Grasso ha fatto a pezzi il Grande Fratello Vip e soprattutto Alfonso Signorini, tirando in ballo anche Silvio Berlusconi e la politica. Secondo l’editorialista del Corriere della Sera, il direttore di Chi avrebbe coronato un grande sogno: “Dopo aver esasperato il format originale, Signorini si sta godendo il paradiso terrestre, un eden fatto di pettegolezzi, di confessioni, di amorazzi, di labbra esagerate, di ‘qualche mano che si allunga di troppo’, di promiscuità, di solidarietà alle donne afghane indossando un niqab, di un’atmosfera tardo-adolescenziale, di ‘percorsi’, tanti ‘percorsi’”.

Poi Grasso chiama in causa anche Berlusconi: “Tempo fa qualcuno sosteneva che Signorini fosse il vero ideologo di Silvio Berlusconi, il custode del suo immaginario pop. Sosteneva che Signorini, più di ogni altro personaggio Mediaset, avesse contribuito a costruire un nuovo senso comune, fatto di modelli estetici, di usi linguistici, di rapporti di genere, di modi di intendere il divertimento, l’amore, il corpo, l’intimità e cosi via”.

Grasso non però affatto convinto che le cose stiano così: “La tv di Berlusconi era molto più avanti di questa, più innovativa e contraddittoria. Azzardo un’ipotesi per quelli che hanno innalzato Signorini a teorico dell’egemonia berlusconiana: questa tv (dal Grande Fratello a Temptation Island, tanto per fare due esempi) ha danneggiato il Berlusconi politico”. Un pensiero, quello di Aldo Grasso, molto, molto tendenzioso...

