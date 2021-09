Dayane Mello molestata in diretta al reality brasiliano: "Vergognati", l'urlo nella casa

Francesco Fredella 22 settembre 2021 a

a

a

La settimana più difficile per Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello vip che adesso si ritrova in un altro reality: "La Fazenda", ovvero la versione brasiliana del reality "La Fattoria". Per lei un episodio bruttissimo, da cancellare: la modella è stata infatti molestata da un altro concorrente, il cantante Nego Do Borel. Il suo tentativo di allungare le mani sulla Mello ha fatto storcere il naso a tutti. E in Italia è intervenuta a gamba tesa anche Rosalinda Cannavò, amica di Dayane. "È vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto", urla la Cannavò che nella casa del Gf vip aveva avuto un'amicizia speciale con la modella.

Andrea Roncato e l'orrore sessuale su Giulia Salemi: "Per la fi***a". E Pretelli sbrocca dopo Scherzi a parte



Le immagini de La Fattoria hanno fatto subito il giro del mondo. Si tratta di qualcosa di irripetibile che fa saltare tutti dalla sedia. "Quello di cui sono venuta a conoscenza è vergognoso. È vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto e usi un momento di debolezza di una donna per approfittare di lei. I semplici provvedimenti all’interno di un programma a me personalmente non bastano. Ti sono vicina con tutto il mio cuore!", dice Rosalinda. Ora potrebbe arrivare una sonora squalifica per quel concorrente che ha tentato di avvicinarsi a Dayane.





La famiglia di Dayane si è schierata contro quell'episodio avvenuto nel reality. "A causa del silenzio della rete televisiva e delle molestie che Dayane ha subito, vogliamo chiarire che si stanno prendendo le misure necessarie", si legge in una nota della famiglia. "Detto questo, ci teniamo a sottolineare quanto sia deplorevole vedere una donna in uno stato di vulnerabilità, sottoposta ad atti libidinosi, anche dopo aver detto innumerevoli no". Si preannuncia una lunga battaglia che potrebbe finire in tribunale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.