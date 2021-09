Gf Vip, Amedeo Goria umiliato dalla figlia Guenda: "Devi chiedere scusa", rampogna in diretta

25 settembre 2021 a

Dopo giorni di commenti imbarazzanti, Guenda Goria arriva al Grande Fratello Vip e riprende in diretta il padre. Amedeo Goria è al centro di un vero e proprio processo mediatico perché in due settimane nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 si è reso protagonista di situazioni piuttosto controverse. Lo stagionato giornalista sportivo Rai, ex di Maria Teresa Ruta, tra il serio e il faceto allunga spesso le mani sulla procace Ainett Stephens. Uno "scherzo" che non piace né agli inquilini (Manila Nazzaro lo ha platealmente ripreso) né a molti telespettatori, soprattutto quelle di sesso femminile, offeso dalla insistenza della avances di Goria.

E così, inevitabile, ecco l'intervento di Guenda, a sua volta ex concorrente (in coppia con mamma Maria Teresa, tra l'altro) della scorsa edizione. Dopo aver preso le difese del padre sui social, definendo la campagna contro di lui "una caccia alle streghe senza ironia", in diretta ospite di Signorini ha parzialmente corretto il tiro: "Sono dalla parte delle donne e attenta ai valori delle donne, alcuni atteggiamenti hanno offeso la sensibilità di donne a casa - ha spiegato davanti al padre -. Dovresti chiedere scusa alle donne, sono felicissima del percorso che stai facendo e voglio proteggerti".

La "sorpresa" al papà, insomma, si è trasformata in una rampogna bella e buona. "Ho letto accuse gravissime nel tuo confronto, non ci si può permettere di usare certi termini con questa forza e anche il web e il giornalismo non devono permettersi di scrivere parole così forti". Secondo i più complottisti tra i telespettatori seduti a casa, e ovviamente attivissimi sui social, l'intervento di Guenda è stato studiato a tavolino per "rifare il trucco" al papà, che molti vorrebbero cacciato dalla casa sebbene proprio Signorini in questa edizione abbia inaugurato un "nuovo corso" molto meno moralista rispetto al passato recente.

