Gf Vip, Valentina e i "dettagli intimi sulla vita sessuale". Sophie Codegoni svela tutto: viene giù la casa

Francesco Fredella 25 settembre 2021 a

Tommaso incontra Valentina (prima dell’eliminazione). Al Grande Fratello Vip succede di tutto. Confronto di fuoco, sembra di rivedere Temptation island. Lei, davanti a Tommaso, ne dice di tutti i colori: "Mi sono rialzata come un’araba fenice perché nella vita ho affrontato draghi a quattro teste. Sono tornata a vestirmi come voglio, senza le tue regole da talebano. Nessuno sa quello che tu mi hai fatto e detto fino alla settimana prima di entrare qua dentro. Sono venuta qua solo per due motivi: perché hai rivelato particolari intimi riservatissimi della nostra sfera sessuale e per rispondere a Sonia Bruganelli".

Finisce il siparietto. Ma al termine della puntata Sophie Codegoni, svela di conoscere Valentina Nulli Augusti. Ci sarebbe una confessione che l’ex di Tommaso Eletti le avrebbe fatto alcune settimane fa. Sophie Codegoni, intanto, massacra Valentina così: "Sono felice perché Tommaso ha finalmente capito che non ne vale la pena". Poi svela quello che le avrebbe raccontato. "Che Valentina sarebbe entrata lo sapevo, me l’aveva detto la mia amica che la conosce", tuona Sophie.

"Però poi – dopo aver visto come Tommaso parlava bene di lei – ho pensato ‘va beh, non verrà più’. Invece è venuta. Alla fine alla mia amica aveva proprio detto 'Voglio andare al Grande Fratello perché voglio lavorare in questo mondo'. Ma cosa fai, costruisci una carriera infamando la persona che ti ama? Se aspiri a lavorare in televisione prova ad arrivarci con le tue doti. Diciamo che non la vedremo a fare un film hollywoodiano. Sono però felice che Tommaso abbia finalmente capito che non ne vale più la pena".

