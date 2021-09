Tu si que vales, "questo qui muore". Panico in studio, Maria De Filippi costretta a intervenire

26 settembre 2021 a

Momenti di tensione a Tu si que vales, la "Corrida" rivedutae corretta di Canale 5 che sfida Amadeus e il suo show musicale all’Arena di Verona su Rai1. Gerry Scotti e Maria De Filippi tremano, letteralmente, per le sorti e la salute di un concorrente che si definisce cantante e contorsionista. Si comincia sulle note di una canzone di Gigi D'Alessio e dopo essere stato preso nella Scuderia, l'esibizione entra nel vivo. Gerry lo fa rinchiudere in una valigia e assiste al numero, piuttosto rischioso: "Vai Piero, che questo qui muore!".

Al divertimento si sostituisce ben preso un po' di sana apprensione, che diventa ansia quando Scotti, imperterrito, decide di far lasciare il palco al suo concorrente chiuso in una valigia. La De Filippi, visibilmente preoccupata, interviene: "Ma poi non respira. Guarda, Gerry, che cade. Ma si fa male!". Le risate sono nervose, il timore è che qualcosa possa andare storto. Fortunatamente il cantante contorsionista della squadra di Gerry Scotti è uscito incolume dalla valigia, dietro le quinte della trasmissione.

Peraltro, il concorrente ha rischiato di concludere in trionfo la sua serata di gloria baciando sulle labbra Sabrina Ferilli. Al momento dei saluti, infatti, le loro bocche si sono sfiorate per un attimo e solo il grande riflesso dell'attrice romana ha evitato il più imbarazzante degli imprevisti. "Oddio mio, oddio. Birichino", ha gridato ridendo la Ferilli, scansandosi all'ultimo momento.

