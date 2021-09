Dayane Mello, abusi sessuali a La Fazenda La sconvolgente decisione degli autori: ampia prova di colpevolezza?

26 settembre 2021 a

Sta precipitando la situazione di Dayane Mello e Nego Do Borel a La fazenda, reality brasiliano. Il concorrente è stato squalificato dalla Record Tv, l'emittente che manda in onda la "Fattoria", a causa della drammatica, pesantissima accusa di abusi sessuali che avrebbe compiuto a letto sulla modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip italiano.

Il cantante si era appartato a letto con la Mello, visibilmente non padrona di sé e delle proprie azioni. L'approccio sessuale insistito, davanti all'obiettivo della telecamera, ha fatto subito il giro della Rete e del mondo, scatenando le violentissime proteste dei fan della Mello, anche in Italia. Due sue amiche ed ex colleghe di GfVip come Rosalinda Cannavò (con cui la Mello ha avuto anche una tenera, intima e chiacchieratissima amicizia) e Giulia Salemi si sono dette preoccupate per quanto accaduto. Gli autori hanno ignorato per giorni le segnalazioni e le critiche, ma di fronte a elementi sempre più inquietanti (Dayane è caduta sbattendo la testa, e c'è chi sostiene che abbia riportato un serio problema di salute) non è stato più possibile far finta di nulla.

"Record TV - si legge nel comunicato ufficiale - informa che, dalla mattina di questo sabato (25), sta lavorando a un’attenta inchiesta in relazione ai fatti dell’ultima notte nel reality "A Fazenda" che hanno coinvolto Nego do Borel e Dayane Mello. Un team multidisciplinare si è occupato dell’analisi di tutto il materiale registrato, oltre ad aspettare che Dayane e gli altri concorrenti si svegliassero per raccogliere ulteriori elementi, discorsi e testimonianze che potessero supportare la decisione da prendere. Oltre all’assistenza psicologica, Dayane ha sostenuto un colloquio completando gli elementi essenziali per un processo decisionale equo. Alla luce dei fatti, i direttori di Record TV hanno deciso di ritirare Nego do Borel dal concorso". Mentre il concorrente annuncia di voler adire alle vie legali per difendersi dalle accuse, i fan della Mello insistono: "Fatela uscire da lì, non è in condizione di continuare"

