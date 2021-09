Gf Vip, "posso andare nella stanza della privacy?". Devastante sospetto a luci rosse: "Lui e l'amica..."

29 settembre 2021 a

Il Grande Fratello Vip ha accolto un po’ a sorpresa una richiesta piuttosto particolare di Alex Belli. Quest’ultimo ha infatti chiesto alla produzione del reality di Canale 5, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini, di prevedere una stanza della privacy in cui gli uomini della casa possono “sfogarsi”. Curiosamente e anche un po’ inaspettatamente la richiesta è stata accettata dal Gf Vip, che ha messo a disposizione dei concorrenti una stanza senza telecamere in cui possono avere la loro privacy.

Ovviamente in casa tra le donne la novità è stata accolta con grande ironia. A tirar fuori l’argomento per prima è stata Manila Nazzaro durante la cena: è stata lei a spiegare in cosa consisteva la richiesta di Belli. “Sì, quella è la stanza che il Gf Vip ha deciso di dare agli uomini, che in questo modo avranno la loro privacy”, ha affermato la Nazzaro. A quel punto è intervenuta Francesca Cipriani, che si è subito lasciata andare: “Una stanza dove Giucas può andare con Federica, la mano amica”.

Battuta vecchissima ormai, ma sempre efficace, a giudicare dalle risate degli altri concorrenti. Anche se non tutti sono stati al gioco: Carmen Russo è invece rimasta a bocca aperta. Dopo aver capito la battuta, si è limitata a dire: “Ma ci rendiamo conto? Dove siamo arrivati…”.

