Gf Vip, Alex Belli contro Samy Youssef: "Fidati di me, finisce malissimo", rissa senza precedenti

30 settembre 2021 a

a

a

"Fidati di me finisce male, guarda che poi finisce malissimo": queste le parole che Alex Belli avrebbe urlato contro Samy Youssef all'interno della casa del Gf Vip. Tra i due, infatti, è scoppiata una grossa lite, che ha portato scompiglio tra gli inquilini. Tutto sarebbe iniziato con il ritorno di Aldo Montano nella casa. Lo schermidore, prima di varcare la porta rossa, ha comunicato la notizia ai suoi compagni collegandosi a distanza. E proprio per sentire le parole di Montano, Belli avrebbe zittito tutti in malo modo. Facendo andare su tutte le furie Samy.

Katia Ricciarelli cade all'indietro. Secondi di puro terrore nel giardino del Gf Vip | Video

Dopo il collegamento di Montano, infatti, sarebbe scoppiata la lite. Youssef ha affrontato l’attore dicendo che non doveva permettersi di zittire in quel modo gli altri concorrenti che in realtà volevano solo salutare Montano. Dopo lo scontro, Samy si è anche sfogato con Carmen, Raffaella, Ainett e Francesca Cipriani: "Ragazze vi rendete conto di quello che mi ha detto? Mi diceva ‘Fidati di me finisce male, guarda che poi finisce malissimo’. Lui strillava”.

"Truffa da 10 milioni di franchi". Principesse? Non proprio: la bomba su Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè

In un secondo momento, comunque, i due hanno cercato di chiarire. Ma senza successo. Il confronto si è ben presto trasformato in un nuovo scontro. Infatti Alex ha puntato il dito contro Samy, accusandolo di non avere avuto rispetto nei suoi confronti: "Io dico quello che mi pare e piace. Tu non mi hai rispettato e devi imparare che l’educazione vuole che si finisce di mangiare e poi si sparano certe sentenze”. E ancora: "Ti sei girato con un tono brutto, magari perché hai questo romano un po’ forte. Se ti ho detto di stare zitto è perché tu prima ti eri rivolto a me con un brutto tono”. Alla fine, però, ha chiesto perdono: "Ti chiedo scusa per lo ‘stai zitto’". Scuse prontamente accettate dal modello.

"Ti prego". Manuel Bortuzzo e il brutto gesto con Lulù, infuriati i fan del Gf Vip: "Lascialo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.