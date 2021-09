Marcell Jacobs, "se me lo chiedessero...": Nicole Daza, "proposta" indecente a Milly Carlucci

Francesco Fredella 30 settembre 2021 a

Cantanti, attori, sportivi. Anzi campioni olimpici. La squadra di Ballando con le stelle è davvero pazzesca. Un’edizione da ricordare e che farà il botto su Rai1. Milly Carlucci ce l’ha fatta: ci sarà anche Marcell Jacobs nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, che inizierà il prossimo 16 ottobre. Non sarà in gara, ma parteciperà come ballerino per una notte.

Ora sul settimanale Di Più, diretto da Osvaldo Orlandoni, parla Nicole Daza, la compagna e futura moglie di Marcell Jacobs. Che dice: “Se mi chiedessero di ballare con lui, non mi tirerei indietro. Siamo una coppia e lo farei volentieri. Vedremo come andrà ma l’importante è che si diverta: Marcell riesce a fare tutto sempre bene”.

A quanto pare la futura moglie del campione olimpico non sembra nemmeno gelosa. E potrebbe accarezzare l’Idea di prendere parte allo show: Ballando con le Stelle lo farei anche io perché il mondo dello spettacolo mi diverte. Un giorno, se dimostrerò di averne le capacità, mi piacerebbe farne parte”, racconta a DiPiù. Ma come ballerini per una notte, oltre a Jacobs, ci saranno anche Roberto Mancini e l’ex calciatore Ronaldo Luis Nazario de Lima. In parole povere: Ronaldo, il Fenomeno (quello vero).

