Gf Vip, Ainett Stephens: "Io sarei una scimmia?". Disastro razzista al reality, chi "rischia la testa"

01 ottobre 2021 a

"Questa non gliela faccio passare". Ainett Stephens, dopo essere stata definita "scimmia" da Soleil durante una discussione a voce alta con Alex Belli, adesso si fa sentire. E così sale la tensione all'interno della casa del Gf Vip. La scintilla è partita da una lite scoppiata mercoledì sera tra Samy Youssef e Alex. La modella venezuelana si era intromessa per difendere l'amico Samy. E a quel punto la Sorge si è lamentata delle loro urla, invitandoli ad abbassare i toni e definendoli "scimmie".

Discutendo poi a sua volta con Samy, che l'ha accusata di essere la prima a parlare sopra a tutti, Soleil ha ribattuto definendolo ignorante. Dopo la lite, gli inquilini si sono divisi. C'è chi si è schierato dalla parte di Soleil e chi invece ha dato ragione ad Ainett e Samy. Il mattino dopo, però, la Stephens è tornata sulla questione, dicendosi molto arrabbiata per gli appellativi usati dalla ex corteggiatrice di Uomini e donne.

"Arrivare a chiamare delle persone ignoranti, dire che non sai mettere i verbi insieme, definire delle scimmie mi sembra veramente eccessivo", ha detto la modella, parlando con Alex. L'attore, invece, ha spiegato di non essersi accorto delle parole di Soleil. A quel punto Ainett ha insistito: "Lo hanno sentito tutti. E non gliela faccio passare". Una promessa che apre a una nuova battaglia.

