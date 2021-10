Gf Vip, Manila Nazzaro verso la squalifica. "Una...", cosa le esce di bocca, il caos nella casa

01 ottobre 2021 a

Manila Nazzaro ha fatto una gaffe al Grande Fratello Vip. Parlando a tu per tu con Miriana Trevisan al Gf Vip, ha rivelato di essersi dimenticata gli elastici per i capelli nel beauty-case a casa, autodefinendosi una ‘mongoloide’. “Io avevo gli elasticini praticamente per 10.000 persone, ma li ho lasciati nel beauty-case a casa…Come una mongoloide…Proprio stupida…”. Battuta infelice che ha fatto finire nell’occhio del ciclone la Nazzaro.

Tanti i telespettatori ad essersi riversati sui social per chiedere l’immediata squalifica di Manila Nazzaro dal Grande Fratello Vip. Al momento si segnala però che nessuno della produzione del GF Vip. Sta di fatto che in tanti hanno ritenuto che Manila Nazzaro, la quale ha rivelato di non provare simpatia nei confronti di Caterina Balivo, abbia commesso una leggerezza imperdonabile.

La vicenda Nazzaro ha usato in modo inappropriato il termine. Stasera, venerdì 1 ottobre, scopriremo se il GF vorrà intervenire a riguarda con una semplice lavata di capo o con una punizione più seria. Non è chiaro tuttavia quello che potrebbe accadere e se davvero Manila Nazzaro possa essere davvero a rischio squalifica. Infatti quest’anno il Grande Fratello Vip ha deciso di adottare una nuova politica in merito alle espulsioni dei concorrenti,

