Gf Vip, Giucas Casella: "Ora mi reprimo, ma da giovane...". Sesso, la più intima delle confessioni

01 ottobre 2021 a

a

a

Giucas Casella dà una grande lezione a tutti. Nella casa del Grande Fratello vip parla senza segreti e senza paura: ad un certo punto svela di aver avuto rapporti con uomini in passato. “Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi […] non c’è niente di male”, racconta.

"Stuprata e nemmeno se lo ricorda". Dayane Mello, l'ultimo orrore al reality brasiliano: come è ridotta in casa

E poi continua: “Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada. Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no. Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare”.

"Non solo quella foto". Volpe, rovinose accuse alla Bruganelli: Gf Vip, la rissa trascende



Giucas, che ha un figlio di nome James nato da una relazione di gioventù, dice di non essere omosessuale. Forse bisessuale o fluido. Ma ora, a quanto pare, tenderebbe a reprimere questa parte di sé. Come mai? I compagni della casa reagiscono dicendo: “Non c’è niente di male, è normalissimo”.

"Io sarei una scimmia?". Disastro razzista al Gf Vip, Ainett Stephens sbrocca: ecco chi "rischia la testa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.