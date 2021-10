Gf Vip, Ainett Stephens "scimmia": rissa in diretta con Soleil Sorge, Signorini costretto a togliere l'audio: "Scene orribili"

01 ottobre 2021 a

Risse e insulti al Grande Fratello Vip, ed Alfonso Signorini è costretto a interrompere il collegamento con la casa perché "si è perso il controllo". Il clima a Cinecittà è bollente, d'altronde in settimana non era filato tutto liscio. Si parte con la replica della rissa quasi fisica tra Alex Belli e Samy Youssef, che pochi giorni fa per poco non erano arrivati alle mani.

Ma il momento clou della tensione arriva quando Signorini introduce il piatto forte, la frase sulle "scimmie" di Soleil Sorge che le ha fatto rischiare la squalifica per razzismo. Il conduttore l'ha difesa, ma Ainett Stephens, Francesca Cipriani e Samy Youssef si sono infuriati e la situazione è degenerata molto velocemente. Quando in concorrenti hanno iniziato a urlare, a parlarsi addosso e scambiarsi parole poco educate (eufemismo), Signorini ha ordinato alla regia. "Toglietemi l’audio… Sceneggiate che non mi piacciono… Autori, richiamate i concorrenti all’educazione…".

Una volta staccato il collegamento e passato qualche minuto, Signorini si è messo nuovamente in contatto con i ragazzi nella casa, rampognandoli a dovere: "Abbiamo assistito a delle scene orribili… Tanta cattiva educazione e mancanza di civiltà… Quando manca il dialogo si passa sempre dalla parte del torto". Ma il clima è ormai compromesso e tra Soleil e Ainett sembra impossibile trovare una riappacificazione. "Le sue scuse - ha detto la Stephens riguardo alle parole della influencer - non sono state sincere…Quando tu dai della scimmia a una persona di colore sai che è razzista…".

