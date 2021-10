Gf Vip, "posso anche andarmene": a poche ore dalla diretta, Katia Ricciarelli gela Signorini. Il caos

04 ottobre 2021 a

a

a

“Erano quarant’anni che non mi divertivo così. Adesso posso anche uscire, provo una gioia immensa”. Sono state queste le parole di Katia Ricciarelli che hanno spiazzato Alfonso Signorini, atteso stasera - lunedì 4 ottobre - con una nuova puntata del Grande Fratello Vip. “Non l’abbiamo mai vista così”, ha commentato il padrone di casa nel corso del daytime, piacevolmente sorpreso da come la Ricciarelli sta affrontando questa esperienza nella casa più spiata d’Italia.

"Non solo quella foto". Volpe, rovinose accuse alla Bruganelli: Gf Vip, la rissa trascende

Tra l’altro la Ricciarelli ha anche spettegolato con Signorini mi merito alla relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: lui rimane più sulle sue e preferisce ritagliarsi ampio spazio per divertirsi con gli amici, lei invece vorrebbe avere più attenzioni. “Si sono raffreddati - ha commentato la Ricciarelli - ma non lo so se l’hanno fatto apposta”. A proposito di Bortuzzo, stasera Signorini sgancerà una bomba: a entrare in casa sarà l’ex fidanzata, chissà cosa avrà da dirgli.

Katia Ricciarelli cade all'indietro. Secondi di puro terrore nel giardino del Gf Vip | Video

Sempre nel corso del daytime, il conduttore del Gf Vip ha anche svelato che stasera ci sarà uno spazio importante per Giucas Casella e Ainett Stephens. In particolare per quanto riguarda il primo ha dichiarato quanto segue: “Ci ha spiazzato con delle confessioni libere sull’amore. Lui è un uomo all’avanguardia”. Il riferimento è al fatto che Giucas ha avuto un rapporto intimo anche con un uomo in passato.

"Sono stata a letto con loro". Bomba a luci rosse sulla Serie A, nomi e cognomi: la regia del GfVip nel panico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.