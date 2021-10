Gf Vip, "mi piace. Ma...". Alex Belli, lo sfregio a Soleil Sorge: "Non la vorrei mai"

Francesco Fredella 06 ottobre 2021 a

a

a

Soleil Sorge è il pepe di questo Grande Fratello Vip. Divide e unisce, fa parlare e parla contro chi la attacca. Insomma, sicuramente è uno dei personaggi più particolari di questa edizione del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. "A me piace tanto Soleil, piace quello che è la sua forza e il suo esporre, la sua dialettica. Mi piace che sia così, ma non la vorrei mai avere come fidanzata”, dice Alex Belli parlando con le sorelle Hailé Selassié. "Voi tre avete tre personalità così distinte, separate, che vedervi uno è assurdo. Vi vedo come la Trinità. Vi amo anche per le vostre debolezze, siete belle così e avete un’altra età", continua a raccontare.

"A letto con tre donne, ma una là sotto...". Quella notte con un trans: lo sconcertante racconto di Amedeo Goria

Nella casa le tensioni non mancano e scoppia un vero e proprio dramma per Lulù, che aveva mostrato interesse per Manuel Bortuzzo. Oggi, però, dopo la lettera dell'ex fidanzata di Manuel non sembra affatto gelosa. Ma forse vorrebbe ancora un po' di coccole ed intimità con lui, lontano dagli occhi indiscreti del Gf vip. Manuel dice no e preferisce dormire con l’amico Aldo Montano.

"Il suo consiglio? Di stare zitta". La confessione di Sonia Bruganelli su un (brutale) Paolo Bonolis





Ma, in ogni modo, Soleil Sorge regala di riflesso un po' di popolarità anche a chi non è nella casa. Su Twitter Iconize decide di parlare apertamente. “Mi fa sorridere che la gente pensi ancora che la Miss sia stata l’eroina di turno… Peccato che era mia complice! Certo nella vita si sbaglia, ma va sempre detta la verità. Io mi sono stufato che passi ancora per la salvatrice dell’universo, quando vi è assicuro che è stata la prima a sostenermi e darmi direttive su come evitare in televisione”, ha ammesso Iconize dichiarando apertamente il coinvolgimento di Soleil nella sua messinscena. Incontro in Glass Room in arrivo?, dice. Forse ha voglia di entrare nella casa per un confronto e "beccarsi" dieci minuti di celebrità? Domanda lecita.

"Non c'è Covid". La Cipriani urla disperata, la devono trattenere: scena sconvolgente al Gf Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.