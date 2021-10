Gf Vip, volano stracci tra Fico e Trevisan: "Roba da asilo", "Falsa, devi tacere". Rissa in casa

Francesco Fredella 06 ottobre 2021 a

Scoppia una lite nella casa del Grande Fratello Vip. E succede di tutto. Una polveriera, giorno dopo giorno, sono tutti contro tutti. Ora litigano anche Miriana Trevisan e Raffaella Fico (che per la verità non si sono mai piaciute dall'inizio del reality). L'inquilina della casa di Canale 5 tuona: ”Non ho un gruppo. Con Manila e Ainett ho trovato un punto di incontro, con le principesse sto benissimo. Raffaella devo dire che la sento un po’ fredda. E delle volte è come se mi portasse via Francesca, io con lei mi diverto tantissimo. Questa è una mia sensazione. Io con te non è che non vado d’accordo, non vado e basta“.

Ma la risposta della Fico non tarda ad arrivare. E dice: “Qui nessuno porta via nessuno. Non siamo mica all’asilo nido cara Miriana Trevisan. Sei una donna adulta e ricordati che non siamo in un asilo. Allora anche Ainett ti porto via. Non bisogna andare per forza d’accordo. Possiamo anche stare qui in casa insieme senza parlarci più. Anzi, non venire più in camera a farmi il sorrisino, perché sei una falsa. Non sforzarti, stai tranquilla e non parlarmi“.

Alta tensione nel programma di Alfonso Signorini. Rapporti tesi e molta competizione. Nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe accadere di tutto. Ed addirittura quando Jo Squillo chiede alla Trevisan se avesse salutato Raffaella, lei dice: “Ma anche no, che poi lei dice che sono falsa“. Nervi tesi. Tesissimi.

