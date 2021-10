Gf Vip, Manuel Bortuzzo si alza in piedi e cammina: la scena che commuove l'Italia

06 ottobre 2021 a

a

a

Una scena commovente quella che ha visto protagonista Manuel Bortuzzo. L'ex nuotatore, in sedia a rotelle dopo essere stato vittima di una sparatoria (è stato scambiato per un'altra persona), si è alzato e ha camminato. Il Grande Fratello Vip ha infatti deciso di fargli arrivare un deambulatore, con il quale può alzarsi può muovere qualche passo necessario anche per la sua fisioterapia.

"Non c'è Covid". La Cipriani urla disperata, la devono trattenere: scena sconvolgente al Gf Vip

Ad accompagnarlo nel confessionale del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini Aldo Montano e Alex Belli. Qui i tre hanno trovato la bellissima sorpresa, immediatamente mostrata agli altri inquilini dallo stesso Bortuzzo. La scena ripresa dalle telecamere ha fatto sognare tutti i telespettatori che hanno commentato sui social l'accaduto. "Una delle cose più belle che vedrete in questo Gf", scrive una fan mentre un'altra gli faceva eco: "Piccoli passi, per un grande uomo".

"Io e Mirian Trevisan vittime di bullismo femminile". Maria Monsè, una bomba sul Gf Vip: chi accusa

Altrettanto emozionati gli ospiti della casa. Soprattutto Soleil Sorge. L'ex di Uomini e Donne vedendo l'amico in piedi è corsa verso il ragazzo e lo ha abbracciato e baciato calorosamente. Come lei poi tutti gli altri concorrenti, tutti pazzi di Bortuzzo. Il ragazzo infatti in questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, è sicuramente una piacevole scoperta e non smette mai di sorprendere.

Le foto intime di Lulù Selassie, orrore a luci rosse al Gf Vip: una drammatica fuga di notizie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.