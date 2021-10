Gf Vip, "imbecilli e cerebrolesi"? Gli autori insultano e Mediaset la "spiega" così: che imbarazzo

06 ottobre 2021 a

La produzione del Gf Vip, con una nota di Endemol Shine Italy, prova a correre ai ripari dopo lo scivolone di lunedì scorso. Ha fatto parecchio discutere, infatti, una frase detta da un'autrice del programma che, dimenticandosi di spegnere il microfono collegato con la casa, si è fatta sentire dagli inquilini e pure dai telespettatori che in quel momento stavano seguendo la diretta. "Una massa di imbecilli e cerebrolesi….Caz*i loro!", ha detto la donna.

Le parole, sentite da tutti per un errore della regia, hanno lasciato basiti e disorientati i concorrenti nella casa. Ma anche all'esterno si sono subito scatenate non poche polemiche. Una è arrivata dall'atleta paralimpico Giuseppe Campoccio che si è detto "offeso e indignato" da tali esternazioni, in particolare dalla parola "cerebrolesi". E per questo ha chiesto dei provvedimenti immediati.

Endemol Shine Italy, allora, he deciso di dare delle spiegazioni. "La produzione si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta del Gf Vip - si legge in un comunicato diffuso sui social -. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili". Un chiarimento a metà e a cui non tutti credono. In molti, infatti, si stanno chiedendo a chi fossero rivolte quelle frasi se non agli inquilini della casa.

