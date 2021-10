Gf Vip, il drammatico appello di Guenda Goria per il padre Amedeo: "Ecco perché dovete aiutarlo"

Francesco Fredella 06 ottobre 2021 a

Ci pensa Guenda Goria a difendere suo padre Amedeo. "Non deve lasciare la casa del Gf vip, va sostenuto", dice Guenda Goria collegandosi con RTL102.5 News durante Trends&Celebrities. La figlia dell'ex giornalista sportivo della Rai non ha dubbi: il televoto deve aiutare suo padre. "Mi appello a voi", dice. E sgancia la bomba: "Anche mia madre si è mossa per difenderlo". Infatti, nei confronti di Amedeo Goria si sta consumando un vero e proprio linciaggio mediatico.

Ma la Goria ha le idee ben chiare e glissa sulla faccenda Vera Miales, la fidanzata (o presunta tale) di suo padre. Ultimamente, dopo vari post e Ig stories, ha detto: "Se vinci ti sposo". Ovviamente, bisognerà vedere se Amedeo sarà pronto a convolare a nozze, visto che quando è entrato nella casa si è definito libero, single. E i matrimoni, di solito, si decidono in due.

Quello che potrebbe accadere, nei prossimi giorni, lo capiremo con il tempo. Goria è al televoto. Il verdetto venerdì sera, ma sua figlia Guenda intanto lo difende in tutti i modi. Ma Goria si è rende protagonista anche di un divertente retroscena sulla sua sfera intima. In tema di confessioni si lascia scappare un particolare molto piccante. "Una volta io ero con tre donne - rivela l'ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria, entrambe concorrenti del Gf Vip un edizione fa - Sì, tre donne. Di cosa vi stupite? Io ho fatto di tutto ragazzi. Una di queste sembrava la tua ex (ha detto ad Aldo Montano, ndr). Poi alla fine è venuto fuori che questa aveva il pistolino sotto. Ma per me è una donna, la vedevo come tale".

