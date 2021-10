Star in the star, Ilary Blasi in imbarazzo: "Come li faceva Pino Daniele". Pucci, gaffe mostruosa e il pubblico rumoreggia

08 ottobre 2021 a

Nuovo disastro a Star in the star, questa volta per colpa di Andrea Pucci e della sua clamorosa gaffe su Pino Daniele. Il talent vip musicale di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ormai candidato a diventare il programma più sfortunato perlomeno del 2021, se non della intera stagione televisiva 2021-2022. A causa degli ascolti deludenti, e pare per intervento diretto di Pier Silvio Berlusconi, lo show musicale è stato "accorciato" (per qualche giorno si parlava addirittura di chiusura dopo sole 4 puntate) e siamo già arrivati alle semifinali.

Il format non è particolarmente originale (un mix, molto contestato peraltro, tra Il cantante mascherato e Tale e quale show) e regge di fatto sulla verve dei giudici. Tra questi c'è Pucci, comico diventato famoso sul palco di Zelig. Ad esibirsi è la maschera di Pino Daniele, sulle note dei un grande classico del cantautore e bluesman napoletano, Quando. Terminata la performance, è Pucci a prendere la parola per primo dimostrando però di fare confusione tra il brano di Daniele e il quasi omonimo Quando quando quando, successo mondiale firmato da Tony Renis.

"Io non sono mai stato convinto di Pino (la maschera, ndr), i ‘Quando quando quando’ sono proprio lontani da come li faceva Daniele". Il pubblico in studio rumoreggia, avendo colto la confusione del giudice, sottolineato a sua volta dal "collega" di giuria Claudio Amendola: "I quando so due, perché se so tre è un’altra canzone. Dai, Tony Renis, ‘Quando, quando quando’, è famosissima". "Io comunque do 3 punti su 5 alla maschera di Pino", ha ribadito Pucci, rimediando la contestazione del pubblico.

Anche Marcella Bella non è molto tenera con il cantante misterioso: "Stasera c’era meno magia delle scorse puntate". E qui a contestare la cantante e il silenzio del pubblico è proprio Pucci: "A lei nessuno dice niente?". Replica secca della Bella: "Il punto è che io do una motivazione a quel che dico". "Non sarà una questione di come uno si porge?", aggiunge Amendola. Non esattamente un clima idilliaco a casa Blasi.

