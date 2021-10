Tale e quale show, Alba Parietti umiliata: "Mi dispiace per il cavallo", un caso per Carlo Conti

09 ottobre 2021 a

A Tale e quale show quella tra Cristiano Malgioglio e Alba Parietti assomiglia sempre di più a una "faida". Il giudice e la concorrente del talent musicale di Rai1 condotto da Carlo Conti nella vita reale sono grandi amici, ma sul palco e davanti alle telecamere "nessuna pietà". Lo show è lo show, e Malgy lo sa bene. La Parietti imita Guesch Patti in Etienne, uno dei tormentoni sexy degli anni Ottanta.

Alba lo definisce un suo "cavallo di battaglia", ma Malgy non la pensa come lei e la stronca,nuovamente. "Se questo era il tuo cavallo di battaglia mi fa molta tenerezza il cavallo perché hai perso la battaglia". Quindi, un po' perfido, aggiunge: "Ad un certo punto sembrava che tu avessi un demone dentro". Anche nelle passate serate, Cristiano non era stato tenero con la Parietti, sia in versione Damiano dei Maneskin sia come Loredana Bertè.

Ma nell'imitazione di Guesch Patti secondo Malgioglio è mancato proprio il "pepe", accusa clamorosa visto che stiamo parlando della Parietti, autentica icona di sensualità italiana: "Eri talmente fredda come un ghiacciolo alla menta". Di diverso parere l'altro giudice, Loretta Goggi, che ha parlato di "bellissimo numero". E pace fatta anche tra Alba e Giorgio Panariello, dopo le feroci polemiche degli scorsi giorni. Il comico toscano si è complimentato infatti con la showgirl.

