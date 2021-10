Gf Vip, Amedeo Goria sconvolto balbetta: "Ho qualche dubbio". La fidanzata incinta? Gli crolla il mondo addosso

09 ottobre 2021 a

Scena piuttosto raggelante al Grande Fratello Vip. Il conduttore del reality di Canale 5, Alfonso Signorini, mostra ad Amedeo Goria le immagini del "pancino sospetto" di Vera Miales. Lo scoop è stato di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: la compagna dello storico giornalista Rai, insomma, sarebbe incinta. Un nuovo terremoto per lo stagionato Amedeo, da sempre accompagnato dalla fama di tombeur des femmes e alle prese, nella casa, con un altro piccante problema.

L'ex marito di Maria Teresa Ruta, infatti, era subito finito sotto attacco per alcune avances spinte nei confronti della esplosiva Ainett Stephens, atteggiamenti giudicati inopportuni e un po' troppo garibaldini e giudicati evitabili anche dalla stessa Ruta e alla loro figlia, Guenda Goria.

Fuori dalla casa, Amedeo fa coppia fissa con la giovane Vera (piuttosto gelosa della Stephens) anche se sulla loro relazione sembra aleggiare qualche sospetto: flirt passeggero o amore vero? Ovviamente, la notizia di una gravidanza sarebbe destinata a ribaltare tutto, ma Amedeo sembra frenare. "Diventi di nuovo padre?", gli chiede brutalmente Signorini. Goria sgrana gli occhi, ovviamente non ne sa nulla anche perché non vede la fidanzata da 40 giorni. "Mi sembra un po’ strano", liquida la questione con perplessità. "Ho qualche dubbio, perché stavamo attenti", aggiunge. Manila Nazzaro guarda la foto e spiega a Goria che Vera potrebbe essere incinta di 3 mesi. Signorini insiste e chiede addirittura quale nome daranno al figlio in arrivo. Il giornalista balbetta confuso che bisognerà trovare un accordo con la bella modella moldava.

