Amici, mossa sbagliata di Inder? "Esci da questo studio", massacrato dalla De Filippi: clamoroso

Due concorrenti di Amici sono finiti nei guai. Il primo è stato Inder, allievo di canto nella squadra di Anna Pettinelli. Proprio la sua insegnante gli aveva sospeso la maglia in settimana per via di alcune infrazioni, come ritardi a lezione e telefono usato fuori orario. Poi però ha deciso di ridargliela dopo l'ottima esibizione di Inder nella puntata andata in onda questo pomeriggio. Un bel momento durato poco, visto che a un certo punto Maria De Filippi ha interrotto tutto e ha mandato in onda delle immagini inequivocabili. Dei filmati in cui si vede che Inder, dopo i richiami della Pettinelli, continua a violare le regole.

A quel punto l'insegnante si è infuriata e ha sospeso di nuovo la maglia al suo allievo, affermando di voler riflettere sul suo futuro. Anche la padrona di casa si è arrabbiata e al ragazzo ha detto: "Intanto Inder devi lasciare lo studio, ora esci". Una ramanzina piuttosto pesante, poi, l'ha ricevuta pure Flaza, la cantante nel team di Lorella Cuccarini. Anche lei colpevole di numerose infrazioni durante la settimana.

Di nuovo è stata costretta a intervenire Maria De Filippi, che ha chiesto ai ragazzi di essere responsabili e consapevoli di dover lavorare duramente. Infine a schierarsi contro Flaza è stato pure Rudy Zerbi, il quale ha spiegato all'allieva che fosse dipeso da lui sarebbe già fuori dalla scuola.

