Gf Vip, bomba di Soleil Sorge: "Era tutto programmato", il fantasma di Fabrizio Corona sul reality

Francesco Fredella 12 ottobre 2021 a

a

a

E adesso potrebbe spuntare Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip, Il programma condotto da Alfonso Signorini. Strano, ma vero. Prima i fatti: Soleil Sorge si è scontrata con l’ex tronista Sophie Codegoni nominando ‘Fabri’. Quel tal ‘Fabri’. Il riferimento sembrerebbe molto chiaro a Fabrizio Corona, che conosce molto bene Sophie (si era parlato, tempo fa, di un flirt tra loro, ma la Codegoni ha smentito tutto dicendo che Corona è solo un amico). Ma una frase di Soleil lascia il segno e fa scoppiare la scintilla nella casa di Canale 5. Poi spunta un post del padre di Manuel Bortuzzo, che sui social fa riflettere.

"Gatta morta, ha pure in figlio. Mi fa...": brutale Katia Ricciarelli, un massacro per Miriana Trevisan

Ma Solei, durante l’acceso scambio di opinioni con Sophie, dice: “Vogliamo parlare di te che ti sei fatta scrivere il copione e sappiamo anche da chi. Poi l’interferenza tua tra Manuel e Lulù, sappiamo che era tutto programmato. Volevi farlo prima di entrare. Ah, non c’è stata un’interferenza? Mi ricordo anche Fabry dirti questa cosa e tu non vedevi l’ora. Dobbiamo tirare fuori tutto? Sono cattiva? Forse perché sono troppo vera. Vuoi che dica tutto? Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel! Quindi di che cosa stiamo parlando? Con Fabri a tavola!” E subito dopo le difese di Sophie: “Ma quando mai? Ma quando Mai? Con Fabri a tavola? Con Fabri a tavola tu dovevi provarci con Manu! Che ti hanno detto “ci provi con Manu”.

"Ecco perché mio padre è diventato sordo": il delirio di Jo Squillo al Gf Vip. Scatta la rivolta: "Cacciatela subito"

Accade di tutto ed InvestigatoreSocial aveva anticipato che Sophie e Soleil avrebbero litigato confezionando situazione premeditate. Secondo questo profilo ci sarebbe lo zampino di Corona, ma non ci sono prove. Poi parla il padre di Manuel Bortuzzo. Si arriva al capitolo riguardante al padre di Manuel Bortuzzo. Franco ha sempre detto che Lulù non è la ragazza adatta a suo figlio ed anche ieri sera Signorini ha cercato in tutti i modi di farla ragionare sulla fine di quella storia che non è neppure iniziata. Franco pubblica uno scatto della Codegoni con scritto “post muto” e poi una foto di Manuel e di Sophie che festeggiano. Significato sottile nascosto?

"Incinta? No, una gravidanza psicotica": choc per Amedeo Goria, drammatica confessione della fidanzata in diretta tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.