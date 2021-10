Uomini e donne, Maria De Filippi costretta a fermare il cavaliere: "Si è tolta gli slip", racconto troppo spinto

14 ottobre 2021 a

a

a

Fermi tutti. Ennesimo colpo di scena a Uomini e donne. Secondo le anticipazioni Graziano Amato esagera con Vittoria. Ed è ancora caos in studio. Ricordiamo che il cavaliere napoletano dopo aver detto addio a Ida Platano torna al centro di una nuova puntata. Graziano Amato racconta di essere uscito in settimana con Vittoria e che quest'ultima avrebbe fatto un gesto inaspettato. Un vero colpo di scena. Secondo Graziano, che poi viene attaccato per questo racconto, la Dama si sarebbe tolta un indumento intimo in macchina, probabilmente il riferimento è ad un paio di slip. Sicuramente, Graziano cade nel ridicolo parlando di un comportamento che, se fosse vero, dovrebbe restare molto segreto.

"Non si vedono né si sentono". Per la De Filippi si mette malissimo: un accusa senza precedenti

In studio restano tutti senza parole. Vittoria va su tutte le furie e, secondo le anticipazioni, tira un ceffone a Graziano Amato. Maria De Filippi avrebbe censurato la scena e probabilmente spiegherà il motivo. Le critiche nei confronti del cavaliere napoletano, però, non mancano. Sui social, in queste ultime ore, non si parla di altro: molti vorrebbero vedere quella scena, tagliata e gettata via. Graziano Amato lascia lo studio dopo lo schiaffo ricevuto e non termina la registrazione. Dopo questa clamorosa gaffe il suo percorso a Uomini e donne potrebbe essere finito per sempre. Ma il colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo.

"Battute di pessimo gusto". Cosa sfugge dalla bocca di Sperti: Gemma Galgani, umiliazione pubblica a U&D

Ma le ultime anticipazioni parlano anche di un confronto tra Marcello e Ida Platano al centro dello studio. Potrebbe trattarsi di uno spiraglio per loro che stanno facendo emozionare i followers sui social e milioni di telespettatori a casa.

"Una brutta persona senza anima". Il cavaliere brutalizzato: Tina Cipollari lo aggredisce, gelo in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.