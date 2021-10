Gf Vip, Giucas Casella: "A 5 anni sono caduto in un pozzo, come mi ha salvato mi madre". Siamo al paranormale...

15 ottobre 2021 a

"Da piccolo sono cascato in un pozzo. Avevo cinque, sei anni": Giucas Casella ha raccontato questo episodio della sua vita durante una chiacchierata con altri inquilini nella casa del Gf Vip. Il concorrente del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha detto che urlò tantissimo per farsi sentire, ma la madre non lo sentì perché sordomuta: "C’era solo mia madre in casa. Non era profondo, ma ho urlato così tanto, potevo anche annegare", ha continuato Casella. Che però poi ha svelato il colpo di scena.

La mamma di Giucas si è precipitata da lui per salvarlo pur non avendo sentito le urla: "Si vede che c’era una forza di telepatia". A suo dire, infatti, c'era una sorta di "energia telepatica" tra i due. In ogni caso, poi ha specificato di non credere né alle magie né alle carte: "Noi possediamo così tante cose che nemmeno sappiamo. Invece dico di non fissarsi su strane magie e carte, quelle sono altre cose fidatevi. Noi non abbiamo bisogno di troppe cose, abbiamo le energie dentro".

Secondo Casella, come riporta davidemaggio.it, è meglio credere alle energie presenti dentro ognuno di noi piuttosto che a "poteri" esterni: "Io sono contro queste cose, tipo sedute spiritiche e cartomanzie. Chiariamo, che gli spiriti e gli esorcismi esistono. Così come chi pensa negativamente e ti arriva, l’invidia e le cose. Però non mi piacciono e sto lontano. Poi ci sono luoghi con energie brutte e altri con quelle belle". Sul tipo di energia all'interno della casa, invece, ha detto: "Qui dentro? Alcuni angoli le hanno migliori, altri peggiori“.

