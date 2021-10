Gf Vip, dramma-Manuel Bortuzzo: il fantasma dell'operazione, addio al reality?

Francesco Fredella 15 ottobre 2021 a

Potrebbe essere un vero cambio di rotta: stasera i colpi di scena al Grande Fratello Vip sono davvero dietro l'angolo. Infatti, si dice che Manuel Bortuzzo potrebbe lasciare il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il motivo sarebbe legato, sempre secondo le ultime indiscrezioni, da un problema che si è presentato a distanza di poco tempo. Un'infezione che avrebbe colpito l'ex nuotatore e che lo starebbe mettendo a dura prova.

Franco, il padre di Bortuzzo, alcuni giorni fa era tornato a parlare della situazione di salute di suo figlio rassicurando tutti. Oggi, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. Manuel ha detto ai ragazzi della casa di essersi sottoposto ad un’operazione nei mesi precedenti all’inizio del programma. Sembra che nel tardo pomeriggio di oggi il medico visiterà Manuel e poi deciderà il da farsi nel corso delle prossime ore.

Potrebbe lasciare la casa se le sue condizioni di salute non dovessero migliorare. "Non è normale che sia sempre uguale”, aveva detto qualche tempo fa sottolineando che questa infezione l'ha colpito per tre volte in un mese. Solitamente accadeva ogni sei mesi. Papà Franco, però, a Fanpage aveva detto che l'allarme era rientrato. Ma cosa è accaduto in queste ultime ore? Lo sapremo sicuramente stasera. Intanto, sembra che Lulù, una delle tre principesse, non si sia arresta: la cotta per Bortuzzo è ormai palese. Lui non ne vuole sapere e continua a dire che è meglio lasciar perdere. Lei insiste. Signorini, durante l'ultima puntata, aveva sottolineato i comportamenti un po' sopra le righe di Lulù.

