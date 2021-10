Gf Vip, Francesca Cipriani brutalizza Signorini: "Così no, non ci sto più con la testa", fuori controllo

16 ottobre 2021 a

a

a

Altra puntata del Gf Vip e, ovviamente, altre follie di Francesca Cipriani, la "svalvolata" del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il punto è che durante la penultima puntata, la Cipriani ha ricevuto un cartonato del suo fidanzato, Alessandro, di cui pare essere completamente cotta, innamoratissima.

"Urla disumane, chiudete quella porta". Clarissa sotto-choc, terrore nel cuore della notte al Gf Vip

Uno scherzo che Signorini ha di fatto replicato nella puntata di ieri, venerdì 15 ottobre, in cui ha chiamato la Cipriani su una passerella facendole trovare un nuovo cartonato, ma del suo ormai famosissimo cane, che Alessandro ha "restituito" quando Francesca è entrata nella casa.

"A 5 anni sono caduto in un pozzo, come mi ha salvato mia madre". Giucas Casella, siamo al paranormale: l'ultima sparata

Francesca Cipriani, un poco delusa, si è scagliata contro Signorini. Già, lei si aspettava di rivedere il fidanzato: "No, così no, non è niente vero e io non ci sto, già mi avete persa che non ci sto più con la testa", ha sbottato. Il punto è che dopo aver incontrato Alessandro due volte, la Cipriani è finita nel mirino di Signorini che continua a dileggiarla. Per esempio la scorsa settimana, dopo averle fatto preparare delle piadine, ha finto che Alessandro fosse ritornato nella casa. Francesca, euforica, si era lasciata andare al solito delirio. Poi, però, l'amarissima scoperta: era solo un cartonato...

Il fantasma dell'intervento chirurgico, il dramma di Manuel Bortuzzo: addio al Gf Vip?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.