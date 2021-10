Ballando con le Stelle, Al Bano Carrisi demolisce a tempo record Selvaggia Lucarelli: "Sai come ti chiamo?"

Francesco Fredella 17 ottobre 2021 a

a

a

Al Bano Carrisi show. Altro che Ballando con le Stelle, sembra "cantando con le stelle". Carrisi one man show della serata: balla con Oxana (tra l’altro infortunata) ed è subito il padrone del palco e del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Appena vede Selvaggia Lucarelli dice: “Non ti sei mai smentita per questo ti chiamo Selvaggia”. Bum. Sembra una vera provocazione che lascia senza parole la giurata. Silenzio totale.

"Scardinata, a cosa mi ha costretto". Arisa sconvolge lo studio: la confessione sul suo "maestro"

Poi Carrisi balla con Oxana sulle note di Nel sole, uno dei suoi più grandi successi. Ma Guillermo Mariotto dà zero. "Tieniti lo zero!", replica il leone di Cellino. Il pubblico esplode. Allora Al Bano fa un numero da capogiro: si toglie gli occhiali e dice al giurato di usare i suoi perché magari non vede bene. “Maestro, vendichiamoci”, dice. Parte la musica. Bis per Nel sole. Applausi.

Carrisi bacia pure il pavimento. “Conosco il palco da cinquant’anni”: il suo gesto stupisce tutti. “Non ho partecipato prima a Ballando con le stelle perché ho fatto un’ottima carriera da cantante e non volevo rovinarla ballando!".

Capitolo esibizione? “Ho ballato al 50% per lei”, scherza il cantante riferendosi all’infortunio di Oxana. Carolyn Smith aggiunge: “Lei ha ballato benissimo anche con un solo piede, molto meglio di come ballano tanti ballerini con tutti e due i piedi!”.

Ballando, Pippo Baudo in studio? Ma... che amarezza: come è andata a finire

Oxana si è infortunata pochi giorni fa. L’annuncio durante Ballando con le stelle. "Oxana si è infortunata. Purtroppo per un ballerino il piede è una cosa fondamentale e lei ha questo infortunio al metatarso”, aveva detto Milly ad Al Bano. E poi: “Adesso io ti devo chiedere se tu vuoi che noi cambiamo la tua maestra. E me lo devi dire tu se vuoi cambiare o se preferisci rimanere con lei, perché questa è una scelta importante e io ti devo offrire la possibilità di avere una persona che non…”. Ma Carrisi non ha cambiato partner.

"Senza metterla incinta". Come? Morgan agghiacciante in prima serata su Rai 1: panico in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.