Ballando con le Stelle, volano stracci tra Morgan e Selvaggia Lucarelli: "La cattiveria", "Che fine farai". Accuse molto intime

Scintille e attimi di tensione a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci tornato in onda su Rai 1 ieri sera, sabato 16 ottobre. Già, perché il cast ha messo di fronte due personaggi che non le mandano a dire: Morgan e Selvaggia Lucarelli. E i due, si dà il caso, anni e anni fa ebbero un flirt, che non finì, si dice, nel migliore dei modi.

Ed ecco dunque che Morgan, in veste di ballerino, si esibisce: il cantante infatti è in gara nel programma. E dopo l'esibizione arriva il momento dei voti. Tra i votanti, ovviamente, la giurata Selvaggia Lucarelli. E quando tocca a lei, con ironia, Morgan commenta: "Arriva la cattiveria". Già, la ferocia di Selvaggia, nel programma, è nota: litiga con tutti, o quasi, e stronca tutti, o quasi.

Ma Selvaggia Lucarelli, da par suo, sorprende con la sua risposta: "Io cattiva? Sto ancora aspettando che mi richiami da dieci anni", afferma in modo spiazzante. Poi, però, arriva la mazzata, al solito ferocissima: "Non sapete cosa rischiate nell'innaffiare l'ego di questo uomo, la prossima settimana lo troviamo al posto di Milly Carlucci", conclude Selvaggia Lucarelli. E siamo solo agli inizi dello scontro...

