Gf Vip, Jo Squillo e lo sciopero della fame? Farsa vergognosa: Fico e Sophie beccate così

Lo sciopero della fame indetto da Jo Squillo nella casa del Grande Fratello Vip a sostegno di Chico Forti è già diventata una farsa, a tratti vergognosa. La conduttrice ed ex cantante punk milanese ha provato a smuovere le coscienze dei coinquilini promuovendo l'iniziativa (mediatica) a favore dell'italiano detenuto dal 2000 negli Stati Uniti e condannato all'ergastolo per omicidio, un caso in cui Forti si proclama vittima di un errore giudiziario. Venerdì scorso la Squillo aveva chiesto ad Alfonso Signorini se ci fossero delle novità sul rientro in Italia dell'ex produttore televisivo, per cui nel dicembre 2020 il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva annunciato importanti novità. La situazione invece è ancora bloccata, e a fronte della risposta negativa del conduttore, Jo è montata su tutte le furie. "Impossibile che non ci sia nessuno che riesca a dare delle risposte. Il governo italiano deve intervenire urgentemente. Ci sono delle priorità nella vita".

Così, già venerdì sera, annuncia l'inizio di uno sciopero della fame, che fa un po' il paio con l'apparizione nella casa vestita con un burqa, per sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle donne nell'Afghanistan finito nuovamente nelle mani dei talebani. Una bella provocazione "punk", appunto, a cui aderiscono sorprendentemente due concorrenti del GfVip, Raffaella Fico e Sophie Codegoni. Motivazione?

"Si, facciamolo, così se usciamo lunedì sera siamo anche più magre", è stata la loro battuta decisamente fuori luogo. Non solo, l'ex compagna di Mario Balotelli e l'ex protagonista di Uomini donne, dopo poche ore, hanno già avvertito i crampi allo stomaco e rifugiatesi in magazzino hanno iniziato a mangiare di nascosto per non essere scoperte da Jo Squillo. Gli autori del reality di Canale 5 si sono trovati costretti a vietarglielo, per paura che la Squillo "possa dare di matto", suggeriscono maliziosi i telespettatori sui social. Tutto questo mentre Jo ha tenuto duro, respingendo le tentazioni: "Fratelli, voi mangiate la carne, noi ci nutriamo invece di spiritualità e di acqua - ha solennemente annunciato durante una grigliata -. Abbraccio le sorelle, Raffa e la mitica Sophie, che mi accompagnano in questa mia lotta". Non sapeva cosa stava accadendo alle sue spalle.

