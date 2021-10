Amici sotto attacco? Maria De Filippi sbotta: "Allora saremmo censori e cretini?", il vip fatto a pezzi

18 ottobre 2021 a

a

a

A porre fine alla polemica che ha preso di mira Amici, il programma di Canale 5, è Maria De Filippi. La conduttrice ha diffuso un comunicato per fare chiarezza sul caso "Malafemmena". Mattia Zenzola, qualche giorno fa, si è dovuto esibire in una coreografia sulle note del celebre brano di Totò. Stando alle accuse avanzate prima da Gianni Valentino, curatore del progetto Totò Poetry Culture, poi dagli utenti del web, la trasmissione avrebbe censurato la parola "malafemmena".

"Mi ero riproposta, ma loro...". Arisa, la verità sull'addio ad Amici: una clamorosa doccia gelata

"Per esigenze di ‘pulizia televisiva’ - era stato il suo cinguettio al vetriolo -, storpio una canzone eseguita da centinaia di interpreti e che dà il titolo a due film?". Da qui l'accusa di aver cercato di rovinare "un'opera di Totò sabotandone il valore letterario". Frasi che non sono piaciute alla De Filippi: "Circola un’assurda polemica tra web e carta stampata - è l'esordio del comunicato pubblicato su Twitter - sull’eventualità che ad Amici si sia sentita l’esigenza di censurare la canzone di Totò, Malafemmena, ma il brano è stato eseguito mille volte nel corso degli anni" e con o senza la parte composta dalla parola "malafemmena".

"Si è tolta gli slip e...". Mai accaduto prima a U&D. Racconto spinto, la De Filippi ferma tutto

Il motivo alla base del taglio, dunque, è stata sola una questione di tempo richiesto per l'esibizione. È stato infatti necessario togliere le due strofe centrali e la fine del brano. A detta del talent, "solo i malpensanti" avrebbero potuto credere al fatto che tale taglio sia avvenuto volontariamente per eliminare la parola "malafemmena". Parola che "viene annunciata proprio introducendo la coreografia. Quindi secondo i critici, tagliamo la parola ma la utilizziamo per introdurre il brano. Saremmo quindi censori e cretini...", è la conclusione della regia amareggiata.

"Come mi sono sentita". La Pettinelli vede il video di Inder e lo umilia: sbattuto fuori con queste parole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.